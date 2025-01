Rues et habitations inondées, fuites sur une toiture, éboulement au Pic rouge et vigilance accrue à Titioro, Saint-Amélie et Tipaerui… À Papeete, les services techniques et les pompiers sont en alerte et se préparent à de nouvelles intempéries. Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie, salue la « solidarité naturelle » qui se déploie dans les quartiers et invite les administrés à contacter le 18 pour toute demande de secours.

Les fortes pluies de la nuit dernière ont causé d’importants dégâts à Papeete, tout comme à Faa’a et Paea. Certaines rues de la capitale ont été submergées par des eaux boueuses, et plusieurs habitations ont été inondées à cause des crues de ruisseaux. Les pompiers ont été mobilisés pour protéger le toit d’une maison, où des fuites ont été signalées. Un « petit éboulement » a également eu lieu au Pic Rouge qui fait partie des « zones sensibles » comme le Pic vert. Rémy Brillant, le directeur général des services de la mairie, précise que des inspections ont été réalisées dans les quartiers de Titioro, Saint-Amélie et Tipaerui. Il salue aussi la « solidarité naturelle » qui s’est manifestée entre les riverains, car selon lui « la réactivité des habitants permet souvent de limiter les dommages ».

En cas de besoin « il est impératif de composer le 18 »

Si pour le moment la situation semble s’être calmée, Rémy Brillant appelle à la prudence. La mairie dit déjà être sensibilisée par les services de l’État « depuis plusieurs semaines » sur la saison des pluies qui s’annonce. Pour autant le poste communal de crise n’a pas été activé pour l’instant mais les services fonctionnent pratiquement « comme en situation de crise ». Un centre d’appel a été installé chez les pompiers pour recueillir les signalements des sinistrés. « En cas de besoin, si des personnes doivent être secourues, il est impératif de composer le 18 », insiste Rémy Brillant, précisant que c’est ce canal qu’il faut privilégier « pour que les secours puissent se coordonner efficacement.” Les habitants sont appelés à signaler tout incident sans délai et à rester vigilants face aux risques de nouvelles intempéries.