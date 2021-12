Des étudiants en renforts pour la Ligue contre le Cancer

Des étudiants de l’école de commerce de Tahiti ont organisé une collecte pour offrir une belle fête de Noël pour les patients atteints de cancer. Mieux, ils ont fait en sorte que la Ligue contre le Cancer puisse organiser des séances de sensibilisations dans certaines entreprises et institutions.

Belle initiative du côté de l’ECT (école de commerce de Tahiti). Depuis 15 jours, un groupe d’étudiants se mobilisent pour lever des fonds et des dons pour les malades du cancer. Récoltés auprès d’entreprises et d’institutions, ils serviront à offrir une « plus belle fête de Noël » aux patients, et notamment aux enfants, traités pour des cancers à l’hôpital du Taaone. La mobilisation a aussi permis de mieux faire connaitre la Ligue contre le cancer, se félicite sa présidente, Natacha Helme. « Ils m’ont obtenu plusieurs rendez-vous, par exemple à l’université, qui souhaite mettre en place une journée de sensibilisation et de prévention, précise la responsable. Des entreprises m’ont aussi appelé pour que je puisse intervenir auprès du personnel ».

La ligue recherche d’ailleurs d’autres bénévoles pour aller à la rencontre des patients des services spécialisés dans le cancer, au Taaone comme ailleurs. Elle propose même formation gratuite de deux jours, pour « apprendre les bons mots, les bons gestes », ou les bons réflexes quand on intervient en hôpital.

Toutes les informations sont à retrouver sur la page de la Ligue contre le cancer ou au 87 33 77 77.