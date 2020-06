Des formations professionnelles en attendant la reprise post-covid

Les syndicats de salariés et le ministère du Travail se sont entendus pour mettre en place, avec le Fonds paritaire de gestion, des formations destinées aux travailleurs touchés par la crise. Un « Plan de sauvegarde du savoir-faire et des compétences » va voir le jour. Les syndicats ont également demandé le report à l’année prochaine des élections professionnelles.

La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, en charge du dialogue social, a rencontré, jeudi après-midi, l’intersyndicale des syndicats de salariés, composée de la CSTP-FO, de la CSIP, d’O Oe To Oe Rima et d’Otahi.

Au vu des difficultés des entreprises polynésiennes, particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie, un dispositif destiné aux travailleurs touchés par les réductions du temps de travail va voir le jour. Un « plan de sauvegarde du savoir-faire et des compétences des travailleurs polynésiens touchés par la crise économique liée au Covid-19 » est en cours d’élaboration avec les principaux acteurs concernés, et des réunions avec le Fonds paritaire de gestion ont déjà été initiées.

Syndicats et ministères se sont également mis d’accord pour une rencontre « sous quinze jours », afin de tirer un premier bilan de l’utilisation des dispositifs de soutien à l’emploi.

Enfin, les syndicats souhaitent reporter à l’an prochain les élections professionnelles, empêchées par le confinement. Même si le contexte sanitaire ne fait plus obstacle à ce que les élections professionnelles soient mises en place, Nicole Bouteau est toutefois d’accord pour dire que les difficultés économiques rencontrées par les entreprises ne sont pas propices à l’organisation de ces élections. Ainsi, sous réserve que l’ensemble des organisations syndicales appuient cette demande de report, la Direction du travail étudiera les solutions juridiques qui permettraient, le cas échéant, de mettre en œuvre cette requête.

Avec communiqué.