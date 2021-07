« Partir en livre », la fête de la littérature jeunesse, est une réussite. L’événement existe en France depuis 7 ans et c’est sa troisième édition au fenua. Une soixantaine d’enfants et de parents assistaient à différents ateliers de lecture, de marionnettes, de peinture et de dessin ce matin au Quartier du commerce. Les familles peuvent également rencontrer douze auteurs locaux.

La troisième édition de « Partir en livre » en Polynésie est un succès. Le beau temps était au rendez-vous, et les familles aussi. Sophie Baptendier, présidente de Polynélivre, est très satisfaite de l’affluence. « Il y a du monde sur tous les stands, ça fait vraiment plaisir. » Le public est assez varié, jeunes couples de parents et leurs enfants, retraités et adolescents… les visages sont détendus, « des frimousses ravies d’écouter, de parler, d’écrire et de dessiner ». Les enfants sont particulièrement attentifs aux histoires qui leurs sont racontées de multiples façons. Du côté des adultes, on prend le temps de discuter, entre lecteurs et avec les auteurs autour d’un café. « Ça n’est pas juste une petite dédicace à la va-vite, on s’assoit, on bavarde. »

Parmi les ateliers, des conteuses, bénévoles de l’association, des stands de dessin, de tressage en ni’au, un atelier Kamishibai, un chuchoteur, de la peinture naturelle, des marionnettes… Les histoires racontées prennent une autre dimension quand elles sont mises en scène pour les enfants. De quoi y prendre goût dès le plus jeune âge.

Demain jeudi, l’association sera au centre Te Tiare pour « Lire en liberte » à l’attention du public adulte.