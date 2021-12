Des idées pour offrir un moment d’évasion

Offrir un moment spécial, avec un budget raisonnable ou plus généreux, c’est encore faisable pour ceux qui n’auraient pas terminé leurs courses. En mer, dans les airs ou dans son canapé, il existe bien des manières de prendre le large ou de vivre des émotions fortes. Nos idées pour faire des cadeaux originaux.

Quand arrive le 24 décembre et qu’on se rend compte qu’il reste des cadeaux à faire, il est aisé de se retrouver pris dans la cohue du dernier moment, entre une bijouterie et une boutique de chemises. Voici quelques idées de cadeaux plus personnalisés qui riment aussi avec évasion et permettent d’offrir une expérience plutôt qu’un énième ramasse-poussière.

Pour les amateurs de sport et de sensations fortes

Pour les sportifs qui ont le goût de l’aventure, une promenade est toujours bienvenue. Sur la terre ferme, il y a les randonnées guidées avec Tahiti Reva Trek dans une ambiance réputée conviviale ou encore Aito Rando. Dans les airs, proposez une échappée en montgolfière au-dessus de Papara avec le coco bulle, le bateau volant de William Clavreul, un saut en parachute en tandem avec Tahiti Parachutisme, ou encore un vol d’initiation au pilotage avec C3P. Enfin puisqu’il commence sérieusement à faire chaud, il fait bon se mettre à l’eau avec par exemple Eleuthera qui propose des plongées pour tous les niveaux.

S’évader dans un véhicule ou depuis un fauteuil

Un voyage à quelques milles nautiques de Tahiti, c’est ce que proposent les compagnies Aremiti et Terevau au travers de packages incluant des activités sportives ou de simples visites sur l’île de Moorea, avec des budgets très variés, pour la journée ou le week-end. Dans le même esprit, à Tahiti, sur Punaauia ou Faa’a, on trouve depuis peu les Donuts boats, embarcations en forme de donut pouvant accueillir 8 personnes. Ils sont à louer pour quelques heures ou la journée avec une option sceau à glace et une option barbecue.

Et puis parfois, l’imagination suffit à voyager. Le showroom de la maison d’édition Au Vent des îles, à Fare Ute, propose jusqu’au 24 des promotions exceptionnelles. On y retrouve les Escales en Polynésie de Titouan et Zoé Lamazou ou encore Des Tahitiens, des Français de Bruno Saura. On y retrouve également le devenu classique Mutismes de Titaua Peu. Et dernièrement chez Api éditions Daniel Pardon offre au public le quatrième tome des aventuriers du Pacifique.

Et n’oublions pas les fauteuils des salles de spectacle qui n’ont pas été très sollicités cette année. Offrir un moment de théâtre, de comédie ou de musique, c’est simple sur la billetterie en ligne ticket-pacific de Radio1.