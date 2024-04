Le golf de Tahiti, situé à Papara, ouvre ses portes à tous les publics jusqu’au ce weekend. L’occasion rêvée, pour les curieux de tout âge, de découvrir ce sport trop souvent jugé « élitiste », en étant accompagné par un professionnel.

Taper quelques balles à Atimaono. C’est ce que propose le golf de Tahiti au grand public jusqu’au 6 avril. Objectif de la démarche, « démocratiser » cette discipline considérée, « injustement » pour ses défenseurs, comme une sport « élitiste » ou fermée. Au programme, en famille, entre amis, et pour tous les curieux, un temps de familiarisation avec les équipements, des ateliers pour apprendre à maîtriser son club de golf avant de s’essayer à l’exercice sur le practice… Et pourquoi pas le parcours. Il s’agit de « donner goût » à la pratique, explique Selevasio « Vaka » Kulifatai, ancien compétiteur de haut-niveau en Europe, et aujourd’hui professeur de golf au sein de l’Egat, l’établissement public qui gère le golf de Papara. Le golf et ses 70 hectares cherchent toujours de nouveaux adhérents, des pratiquants occasionnels ou plus réguliers. Mais il s’agit aussi d’emmener certains – les plus jeunes en particulier – à s’entraîner pour la compétition.

Vaka, qui en plus des initiations, des cours individuels ou collectifs, s’occupe de la détection des talents, assure que les jeunes champions du golf local ne sont pas issus de milieux sociaux aisés ou de famille de golfeurs. Pour beaucoup, ils se sont simplement pris de passion pour un sport à la fois ludique, technique et qui peut être athlétique. Car au-delà de l’aspect « loisir », le golf est rappelons-le, une discipline olympique, qui est aussi présente aux Jeux du Pacifique. Après les résultats décevant des Salomon – une médaille de bronze, tout de même, malgré des greens de Honiara en très mauvais état – la barre a été placé haut pour Tahiti 2027. Et pour enchaîner les podiums à la maison, face aux redoutables Calédoniens et d’étonnants Tongiens, il est important d’avoir un bon vivier de golfeurs. « On veut les talents, les meilleurs de Polynésie et on fait en sorte de les avoir au plus tôt », reprend Vaka Kulifatai.

Cette initiation gratuite est possible tous les jours sur trois créneaux entre 8 heures et 15 heures. Les inscriptions sont possibles par téléphone au 87 750 334 ou au 40 574 052 et par mail à commercial@egat.pf.