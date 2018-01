Des inondations à Tahiti et Moorea

La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement mouvementée. La météo n’a pas laissé de répit à l’archipel de la Société. Bien loin des dégâts provoqués par les intempéries de l’année dernière, les fortes pluies ont tout de même causé quelques inondations dans l’agglomération de Papeete et sur l’île soeur.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Météo France a replacé les îles du Vent en vigilance orange pour les fortes pluies et les orages. Les importantes précipitations n’ont pas été sans conséquence sur Tahiti et Moorea. A Punaauia, la route en face de Carrefour à Outumaoro et les habitations alentours ont été inondées. Les habitants se sont attelés eux même à déboucher les caniveaux en pleine nuit. A Faa’a vers Auae, Papeete et Moorea des maisons ont aussi eu les pieds dans l’eau au milieu de la nuit comme en témoignent les nombreuses publications des internautes. Le parking de l’aéroport a aussi été inondé. A Arue, la chute d’un arbre sur une ligne haut tension a causé une coupure de courant. Un éboulement a également bloqué la route à hauteur du CJA de Erima. La situation était revenue à la normale dimanche matin.

Dimanche après-midi, Météo France a redescendu l’archipel de la Société en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Un nette amélioration est attendue pour lundi.