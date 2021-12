Des nouvelles mesures pour enrayer la propagation du Covid-19

Le Conseil des ministres a validé deux arrêtés dans le cadre de la lutte contre la covid-19. L’un concerne l’intégration d’une dose de rappel au passe sanitaire et le deuxième concerne le renforcement des mesures à l’entrée sur le territoire. Désormais pour entrer en Polynésie française, il faudra justifier d’un schéma vaccinal complet et les voyageurs arrivants de zone à risque en raison de la circulation du variant Omicron, se verront dans l’obligation de réaliser des tests de surveillance au 4ème et 8 ème jour suivant leur arrivée à Tahiti.

Depuis le 1er décembre 2021, le pass sanitaire est mis en œuvre sur le territoire. Face à une reprise de l’épidémie sur le territoire national, la campagne de vaccination en France connait une accélération et les règles relatives au passe sanitaire ont évolué. Un rappel vaccinal est rendu obligatoire pour certaines personnes. Ainsi, à partir du 15 décembre 2021, le pass sanitaire prendra en compte la réalisation de ce rappel vaccinal pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen. Pour les personnes de 18 à 64 ans, la réalisation du rappel ne sera prise en compte qu’à partir du 15 janvier 2022.

Ces catégories de personnes devront avoir fait leur rappel, à partir du moment où elles y sont éligibles, et au terme d’un délai de 4 semaines supplémentaires maximum. Au-delà de ce délai, leur QR code intégré au certificat de vaccination sera désactivé automatiquement.

La dose de rappel correspond à l’administration d’une dose de vaccin supplémentaire, c’est-à-dire, dans les cas les plus courants :

Une seconde dose pour les personnes ayant déjà contracté la Covid-19 et ayant donc reçu qu’une seule injection (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca), ainsi que pour les personnes ayant été vaccinées avec une dose du vaccin Janssen ;

Une troisième dose pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccins (PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca) dans le cadre de leur schéma vaccinal initial.

Le premier arrêté validé par le Conseil des ministres ajoute la dose de rappel dans le schéma vaccinal complet dans les conditions indiquées ci-dessus. L’ensemble des informations sur les différents schémas de rappel et le pass sanitaire, sont disponibles sur le site de la Direction de la santé.

Par ailleurs, dans le contexte d’un développement extrêmement rapide du nouveau variant Omicron, le deuxième arrêté pris par le Conseil des ministres vient en complément des mesures déjà existantes telles que le test négatif préalable à l’embarquement et les tests à l’arrivée sur le territoire. Cet arrêté prévoit ainsi l’introduction d’un schéma vaccinal complet pour toute personne souhaitant se déplacer vers la Polynésie française afin de limiter le plus possible le risque d’introduction de nouveau variant. De plus, pour les voyageurs arrivants de zone particulièrement à risque en raison de la circulation du variant Omicron, l’arrêté fixe l’obligation de réalisation des tests de surveillance au 4ème et 8 ème jour suivant l’arrivée uniquement sur l’île de Tahiti.