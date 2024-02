Des offres de connexion satellite grâce à Eutelsat dès septembre prochain

Moetai Brotherson, venu en soutien du nouveau directeur général de l’économie numérique qui présentait au Cesec son plan du développement du numérique, a confirmé que le partenariat déjà amorcé avec Eutelsat va se matérialiser par des offres commerciales aux Polynésiens à partir de septembre 2024. Une phase de tests commence bientôt.

Il l’avait déjà dit, Starlink ne s’intéresse pas au marché polynésien. Moetai Brotherson a confirmé l’avancée du projet déjà entamé entre l’OPT et Eutelsat, société de droit français qui est le 3e opérateur de satellites au monde en termes de chiffre d’affaires, qui a fusionné avec le Britannique OneWeb, une constellation de 650 satellites de basse orbite. La même technique que Starlink, mais pas le même modèle de commercialisation, explique le président du Pays : Starlink fait du « B2C » (business to consumer) et serait alors une menace commerciale pour tous les opérateurs déjà présents en Polynésie, tandis que Eutelsat fait du « B2B » (business to business), en vendant son service à des grossistes qui, eux, construisent des offres qu’ils proposent au grand public.

Une phase de « projets pilotes » va bientôt commencer, dit Moetai Brotherson, pour confirmer l’adéquation de cette offre satellitaire avec les usages des Polynésiens : un bateau de pêche, une pension dans un archipel éloigné, ou encore le Fare ora de la mairie de Rapa seront les beta testeurs de ce réseau.