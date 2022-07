Des orques aperçues chassant la baleine

L’association Mata Tohora a recueilli des témoignages de personnes ayant vu des orques à Bora Bora, Moorea et Taha’a ces derniers jours. Un pêcheur les a observées pendant qu’elles chassaient une baleine et son baleineau près d’un récif de Matira, le 22 juillet. C’est l’occasion pour l’association de rappeler les règles de l’observation des baleines.

De belles rencontres et de belles images sont diffusées par l’association Mata Tohora sur sa page Facebook, rendant compte de plusieurs observations d’orques à Bora Bora, Taha’a, mais aussi au large de Moorea. Vendredi 22 juillet un pêcheur de Bora Bora a eu la surprise de voir ces grands mammifères marins passer sous son bateau pour aller attaquer une baleine à bosse et son baleineau près du récif de Matira. L’orque – appelée killer whale, baleine tueuse en anglais – est un prédateur, mais n’est pas dangereuse pour l’homme. Mieux vaut tout de même les laisser tranquilles. Et la règle s’applique aussi aux baleines qui commencent à arriver au fenua, comme le rappelle Mata Tohora. C’est justement pour se reposer, se protéger et protéger leur petits de ce genre d’attaques que les baleines à bosse viennent dans nos passes et lagons. Les déranger avec des observations trop proches ou des bruits de bateau a pour effet de les pousser vers le large et donc vers les prédateurs, rappelle l’association.