Des poissons morts dans les lagons de Bora Bora et Raiatea

C’est une habitante de Bora Bora qui a donné l’alerte samedi matin sur les réseaux sociaux. Les hypothèses les plus folles circulent pour expliquer ce phénomène, mais la plus vraisemblable serait qu’ils ont été victimes d’un manque d’oxygène aux causes naturelles en cette saison chaude.

Thoniers chinois, rejets de produit toxiques comme des engrais, « technologie radar » de l’armée, pêcheurs lagonaires rejetant des prises surnuméraires, de nombreuses hypothèses ont fleuri sur les réseaux sociaux. Mais le phénomène est similaire à ce qui s’était passé en 2001, ont rappelé plusieurs personnes.

Les plus scientifiques des commentateurs, dont des biologistes marins, estiment que le phénomène est dû à un manque d’oxygénation des lagons en cette saison chaude. Un manque d’oxygène aux causes naturelles, selon le maire de Bora Bora Gaston Tong Sang, qui évoque un niveau d’eau très bas dans le lagon couplé à une marée exceptionnellement basse. La faible houle n’aurait pas permis un renouvellement suffisant de l’eau des lagons, et la montée en température qui a suivi aurait provoqué une prolifération d’algues rouges, notées par des témoins, qui « asphyxient » les eaux lagonaires et les organismes qui y vivent. Si cette hypothèse est confirmée, les crustacés et les coraux seront les autres victimes de ce phénomène.