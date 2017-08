Préavis de grève dans les enseignes du groupe Wane

Un préavis de grève de l’intersyndicale CSTP-FO, la CSIP, O oe to oe rima, A tia i mua et Otahi a été déposé jeudi auprès de la direction du groupe Wane, propriétaire notamment des enseignes Carrefour et Champion en Polynésie. La quasi-totalité des enseignes du groupe sont concernées.

La CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, A tia i mua et Otahi ont déposé jeudi un préavis de grève auprès de la direction du groupe Wane. Le préavis concerne notamment l’ensemble les établissements Champion, Easy Market, Wan distribution, Food, Carrefour, Cedis, Sopal, PBC et Sodimac, ou encore Champion Toa Moorea.

Quatorze points sont à l’ordre du jour parmi lesquels des demandes « d’augmentation de salaire, de déplafonnement de l’ancienneté, de revalorisation des primes de départ à la retraite, d’uniformisation de la durée des droits à congés annuel, ou encore d’automatisation du paiement par virement bancaire du 13ème mois et de la prime d’intéressement ». Si aucun accord n’est trouvé, la grève sera effective mardi soir à minuit.