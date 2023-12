Des QR Codes pour savoir où en sont les bus

Les bornes d’informations voyageurs sont en train d’être équipées de QR Codes à destination des usagers du Tere Tahiti. Ils pourront ainsi connaître les horaires d’arrivée des bus, actualisées en temps réel.

D’ici la fin de l’année, plus de 450 bornes d’informations, sur les 600 poteaux d’arrêts de bus que compte le réseau Tere Tahiti, seront équipées d’un nouvel affichage. Sollicitée par le ministère des Grands travaux, la RTCT, qui exploite le réseau de bus, propose ainsi aux usagers de connaître en temps réel l’horaire d’arrivée de leur transport en commun. « Un système qui détecte le passage des véhicules de transport en commun aux différents points arrêts de la ligne, et re-calcule en temps réel le temps d’attente estimé en fonction de l’affluence et des conditions de circulation des bus », précise un communiqué du gouvernement. Pour accéder à ces mises à jour, le voyageur n’aura besoin que d’un smartphone équipé d’un appareil photo, lui permettant de flasher le QR Code. Il ne sera pas nécessaire d’installer l’application Tere Tahiti pour en profiter.

Un nouveau dispositif pour coller au mieux aux horaires affichés, alors que « dans les véhicules de transport en commun, les chauffeurs ont accès à un écran dédié qui leur permet de réguler leur vitesse et de se conformer au plus près possible des horaires affichés aux points d’arrêts. Aux terminus, un décompte indique l’heure exacte de prise de service au chauffeur pour se synchroniser avec les usagers », rappelle le communiqué.