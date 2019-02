Des riverains de Papeari veulent casser du concasseur

Plusieurs habitants de la vallée de Matarua à Papeari se sont réunis mardi contre l’installation d’un concasseur de l’entreprise Papeari agrégats, et les nuisances sonores qu’il va engendrer. L’entrepreneur se dit surpris, car l’appareil n’a pas encore été installé. Il affirme que s’il y a blocage, il enverra son appareil « à Rurutu » !

L’association Vaiari Nui i te Mata Ara, rejointe par des habitants de Papeari, s’est mobilisée mardi matin pour dire « non » au projet d’installation d’un concasseur près de leur lotissement privé dans la vallée de Mataraua. Parmi les riverains, Albert Tetuanui affirme qu’il ne supporte plus les allers et venues des camions et case dans le quartier. « Cela fait un potin ! On ne va pas subir ça à chaque fois ! ». L’annonce de l’arrivée du concasseur a été la goutte d’eau… Pas question pour ces riverains de subir encore plus de nuisances sonores.

Beniamina Taputuni Parau, de la société Papeari agrégats, affirme que lorsqu’il a pris sa patente en 1999, il n’y avait personne dans la vallée. Et qu’aujourd’hui « ils rouspètent tous », alors que le concasseur n’a même pas été installé. Il explique qu’il a acquis ce concasseur il y a cinq ans, qu’il l’a payé près de 20 millions de Fcfp, qu’il l’a utilisé pendant trois ans, puis qu’il est tombé en panne…

Beniamina dit attendre une pièce sous peu qui lui permettra de nouveau d’utiliser son concasseur. Mais il affirme que si les riverains refusent l’installation de son concasseur près de leurs habitations, il enverra son appareil à Rurutu !