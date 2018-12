Des sapins pour faire vivre le village d’enfants à Papara

L’opération « Sapins du Cœur », dont les bénéfices sont reversés en intégralité au SOS Village d’Enfants de Polynésie française, en est à sa troisième édition cette année. Des sapins de Noël, achetés et décorés par des entreprises locales, seront exposés au Méridien tout le mois de décembre pour recueillir des dons du public.

Depuis le 1er décembre l’hôtel Le Méridien s’est paré des couleurs de Noël. Il expose dans son hall des sapins de Noël qui sont l’objet d’une opération caritative en faveur de SOS Village d’Enfants. Alice Meret, membre de l’association SOS Village d’enfants nous en dit plus sur cette opération.

Un public qui au fil des années s’est montré plutôt généreux. Si le village fonctionne majoritairement avec l’aide de subventions du Pays, cela fait chaud au cœur des principaux concernés de voir la population contribuer, par ses dons, à la bonne marche de l’établissement.

L’association SOS Village d’enfants, dont le but est d’accueillir les enfants d’une même famille, séparés de leurs parents afin qu’ils puissent grandir ensemble, fonctionne comme une entreprise. Les mères SOS qui y travaillent à plein temps sont salariées, ainsi que le personnel socio-éducatif, car les enfants sont suivis dès leur accueil dans le village, jusqu’à la fin de leur scolarité, voire plus.

SOS Village d’Enfant a une vingtaine d’années d’existence, et le soutien des acteurs économique du Pays et de ses citoyens est primordial pour la survie de l’établissement et l’avenir de nombreux enfants.

Le public a donc jusqu’à fin décembre pour se rendre au Méridien et offrir aux enfants du village, un noël digne de ce nom.