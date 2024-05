Des tables de ping-pong et des terrains de basket à Bambridge

Grâce au comité Paris 2024 via le label « Terre de Jeux », la commune de Papeete a obtenu une aide financière de l’Agence nationale du sport pour construire, derrière la salle Maco Nena, un espace multisports. Deux terrains de basket 3×3 et un espace comprenant quatre tables de ping-pong vont venir compléter, courant 2025, le parc sportif de Tipaerui.

Le parc sportif de Tipaerui élargit son panel d’activités. Un an après avoir inauguré la nouvelle pelouse et le nouveau tartan du stade Willy Bambridge, le conseil municipal de Papeete a validé il y quelques semaines un projet de plateau sportif multisports à l’entrée de la ville. La zone qui regroupe le stade Willy Bambridge récemment rénové, un terrain de beach soccer, un boulodrome sans oublier la salle omnisports Maco Nena – qui devrait subir un lifting avant Tahiti 2027 – va désormais proposer un espace aux basketteurs et aux pongistes. Deux terrains de basket 3 x 3 , deux zones de lancer franc pour les plus jeunes, mais aussi un espace de tennis de table verront le jour, derrière la salle Maco Nena, dans le courant 2025.

Un projet à 42 millions

Un « petit projet » chiffré à 42 millions, financé à 30% par le contrat de ville, mais surtout à 60% par l’Agence nationale du sport grâce au label « Terre de Jeux » décerné par Paris 2024 aux territoires qui ont décidé de se mobiliser, au travers du sport, en vue des Olympiades. La commune qui souhaite depuis plusieurs années faire de Papeete une « ville en santé », n’a pas hésité à saisir l’opportunité pour continuer à développer ses infrastructures sportives. « Cet espace est relié aux jardins de Paofai qui sont eux même reliés à Vaiete, qui sont à leur tour reliés à Fare Ute, explique Rémy Brillant, directeur général des services de Papeete. On a en fait tout un circuit pour ceux qui veulent faire un peu de course à pied ou des balades. »

Un accès libre

Pour rendre le coin agréable, la municipalité envisage aussi d’apporter une touche colorée à cet aménagement. Une fresque murale devrait ainsi être réalisée sur le mur qui sépare le terrain multisports de la salle Maco Nena. Comme les autres infrastructures sportives de la zone, le futur plateau sportif sera « accessible à tous librement » même si la mairie évoque la présence de coachs pour « cadrer les activités ». L’appel d’offres va être lancé ce mois-ci pour une attribution du marché en août prochain et une livraison prévue au premier semestre 2025.