Des Tahitiens énergisent Red Bull Va’a, et alors ? – Edito 10/10/2017

C’est l’histoire d’un petit pays qui rêvait de faire briller son sport fétiche dans le monde entier en l’exportant. Le va’a fait son petit bonhomme de chemin, doucement mais sûrement, en fédérant des émules aux quatre coins de la planète. C’est aussi l’histoire d’un petit pays qui en voulant se lancer dans la cours des grands n’en a pas compris les enjeux. Car voyez-vous professionnaliser un sport c’est aussi en accepter la dimension financière qui gravite autour. Celle qui peut justement lui permettre, parce que c’est le monde dans lequel on vit, de trouver les moyens de ses ambitions.

Un quotidien de la place a mis le feu aux poudres en titrant hier en une « EDT Va’a offre la Molokai à Red Bull ». C’était manifestement largement suffisant, et c’était totalement prévisible, pour engendrer un déchainement en règle sur les réseaux sociaux mettant au grand jour une vilénie polynésienne douloureuse. Des Tahitiens s’acharnant sur d’autres Tahitiens, leur reprochant ni plus ni moins qu’une trahison, un reniement de leur identité et de leur culture.

Mais au fond le débat c’est quoi ? C’est reprocher à des Polynésiens de monétiser leur talent pour concourir au sein d’une autre équipe quand la leur ne peut pas participer à la compétition. On n’est pas en train de parler d’une course entre nations, mais entre équipes. C’est comme au foot, on a le droit d’aller les chercher où on veut. Où est la trahison ? Où est le reniement de ses origines et de son identité alors que l’on est dans son droit ? En quel honneur fallait-il s’abstenir pour laisser le champ libre à Shell Va‘a ? Depuis quand doit-on prendre en compte des critères irrationnels liés à une pseudo préférence nationale qui n’a pas lieu d’être ? Au final ce sont les plus forts qui ont gagné, c’est aussi simple que ça, ils n’ont pas triché. Le sport c’est à la fois du physique mais aussi de la stratégie, et l’argent est au service de celle-ci. Et qu’on ne me dise pas que ce n’est pas la même chose au Fenua, les rameurs n’y sont sûrement pas recrutés qu’en échange de tricots, casquettes et de quelques pleins d’essence gratos. Un peu de sérieux …

Bien sûr il y a toujours la possibilité de faire machine arrière, ne pas accepter la marche du monde quand on n’a pas les moyens d’imposer la sienne, et abandonner toutes perspectives d’internationalisation du Va’a. A un moment donné il faut savoir ce qu’on veut et arrêter de jouer les mijaurées et simplement accepter, les règles du jeu.