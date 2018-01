Des vœux très politiques pour cette année électorale

La tradition est respectée, les hommes politiques ont adressé leurs vœux à la population pour cette nouvelle année. Avec l’échéance des territoriales, 2018 s’annonce très politique et les élus profitent de l’occasion pour parler de certains des thèmes de la future campagne.

À quelques semaines des élections territoriales, les vœux des hommes politiques ont forcément des allures de début de campagne. Le président Édouard Fritch commence par dresser un bilan positif de son action : « L’année qui vient de s’écouler a été marquée par la poursuite du redressement économique de notre Pays. (…) Le gouvernement a mis en place les conditions de ce retour à la confiance. » Il concède toutefois que « les inégalités se sont creusées dans notre pays, (…) que la pauvreté s’est installée chez une partie d’entre nous ». Édouard Fritch s’engage à de nouveaux efforts pour réduire les inégalités.

De son côté, Oscar Temaru, met l’accent sur la famille et l’éducation, citant Nelson Mandela et ses « paroles de liberté » : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. » Pour le tavana de Faa’a et chef de file du Tavini, « ce sont des familles en bonne santé avec une alimentation fournie par les produits de notre fenua, ayant la foi de sortir de la servitude du clientélisme et de l’assistanat, qui nous permettront de renforcer les fondements de nos libertés individuelles et de notre avenir libre et prospère ».

Gaston Flosse a été le premier à adresser ses vœux à la population via le réseau social Facebook. Dans une vidéo, l’ancien président reprend le slogan de campagne, déjà annoncé, du Tahoeraa.

Ancien président délégué du Tahoeraa, Marcel Tuihani se lance dans la bataille des territoriales avec son nouveau parti, Te ora api no Porinetia, un nouveau souffle pour la Polynésie. C’est en tant que président de l’assemblée qu’il a adressé ses vœux aux Polynésiens, mais la campagne n’est pas loin. Marcel Tuihani incite à ne pas avoir « peur du changement, car il est nécessaire pour évoluer », et il met l’accent sur la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles.

Les députés Maina Sage et Moetai Brotherson ont également adressé un message aux électeurs à l’occasion de la nouvelle année. L’élu du Tavini invite à placer « les révolutions industrielles, technologiques, et scientifiques sur l’axe vertueux du partage, de la solidarité. Notre fenua n’a pas besoin de promesses irréalistes et de projets pharaoniques ». Quant à Maina Sage, la députée Tapura « formule surtout le vœu que la Polynésie profite de (l’)élan national pour impulser et soutenir les initiatives qui s’inscrivent dans de nouvelles dynamiques mondiales autour des économies vertes et digitalisées. Que cette année soit donc source d’inspiration et d’action pour des projets vertueux, inédits, participatifs et ouverts sur le monde ».

Dans son message, le haut-commissaire René Bidal évoque un sujet qui lui est cher : la lutte contre les violences intrafamiliales. « À ceux qui entretiennent cette funeste tradition de comportement, je veux dire que l’on n’est pas un homme lorsque l’on s’attaque à plus faible que soi, à des femmes et à des enfants », souligne le haut-commissaire.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a aussi eu quelques mots pour la Polynésie française et ses « richesses inégalables ».

La ministre est attendue au fenua dans le courant de la troisième semaine de janvier.