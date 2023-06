Destruction des bâtiments de l’armée, une page se tourne à Pirae

La démolition des bâtiments de l’ancien Commandement Supérieur des forces armées de Polynésie (COMSUP) a commencé ce lundi. À terme, ce site de 1,5 hectare est destiné à accueillir le futur « centre-ville » de la commune.

Une page se tourne. Le chantier de démolition des bâtiments de l’ancien Commandement Supérieur des forces armées de Polynésie a démarré ce lundi. Ces travaux de déconstruction interviennent dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense de l’armée. Plusieurs mesures de redynamisation économique sont envisagées pour donner une seconde vie au site. Pour la commune, le premier objectif « est de rendre le terrain nu et constructible » avant de démarrer des travaux en vue de la construction d’un centre-ville. Ce projet s’inscrit en fait dans le cadre des grands axes de développement de la commune qui veut « aménager durablement son territoire ».

Développer son économie

Pirae espère ainsi offrir à ses administrés et à ses visiteurs « un cadre environnemental préservé » et surtout mieux développer son économie. Pour rappel, L’État a rétrocédé au franc symbolique cette parcelle de 1,5 hectares en juin 2020 à la commune de Pirae. Il est question, entre autres, d’un futur marché, d’aires de jeux et des espaces de travail pour les entreprises. Une route de contournement pour alléger la circulation aux abords de l’hôpital serait aussi en projet. Mais avant de voir immerger de futurs aménagements la municipalité doit encore s’occuper de démolir les bâtiments existants, mais aussi de l’évacuation des matériaux vers le CET homologué de Hitiaa ainsi que du démantèlement des divers réseaux (électriques, eaux potables, eaux usées et eaux pluviales). Coût de l’opération : près de 76 millions de francs financés par le Contrat de redynamisation des sites de défense de l’armée (État-Pays) et la municipalité de Pirae.