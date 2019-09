Deux ans ferme pour avoir frappé sa concubine âgée de 14 ans

Un homme de 34 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme dont un avec sursis pour avoir frappé sa concubine, âgée de 14 ans.

Le tribunal avait à statuer ce lundi sur une affaire sordide puisqu’elle mettait en cause un homme de 34 ans, Vaihaunui Maono, accusé d’avoir frappé sa concubine, âgée de 14 ans !

Voici les faits comme elle les a relatés à la gendarmerie. « Je lui ai demandé si je pouvais aller acheter de la bière. Il m’a dit non. J’ai insisté, il m’a giflé puis s’est excusé. Puis je lui ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu et il m’a donné un coup de poing. Puis il s’est mis à pleurer et à s’excuser. »

Dans la salle d’audience, l’adolescente affiche à l’œil droit les traces d’un hématome. Ce qui ne l’empêche pas d’échanger sourires et baisers avec son tane assis sur le banc des accusés, et des « je t’aime » muets que l’on pouvait lire sur ses lèvres.

L’accusé n’est pas un inconnu du tribunal. Vendredi dernier, il se tenait au même endroit pour un vol à l’arraché, et son casier est plutôt éloquent. Il compte plusieurs condamnations pour vol, violence sur conjoint, stupéfiants, enlèvement et séquestration pour lesquels il a pris 18 mois ferme.

Selon la déposition qu’il a faite aux gendarmes, il a rencontré Hine en boite de nuit il y a un peu plus de trois mois. Le premier soir ils ont dormi sur un carton dans la rue, et s’ils n’ont pas eu de rapport sexuel cette première nuit, celles qui ont suivi, oui. Et toujours dans la rue.

À 14 ans, l’adolescente déscolarisée lui a transmis une MST et a fait une fausse couche. Continuité d’une vie placée sous le signe de la mouise, car plus jeune, elle s’est vue confier à une famille adoptive, son père étant en prison pour y purger une longue peine pour viol.

Un père présent à l’audience, qui s’est constitué partie civile, réclamant un franc symbolique d’indemnité car, «Ils sont en couple.»

Lisant la déposition de l’accusé qui déclarait « j’ai pas voulu qu’elle aille chercher la bière car elle avait pas l’âge…», le juge Léger l’interroge. « Vous vous comportiez comme si vous étiez son père ? » Pas de réponse. « Son âge vous pose un problème ? ». Rien, pas un son ni un regard, ses yeux sont fixés sur le plafond.

Même attitude lorsque la procureure de la République a entamé son réquisitoire. « M. Maono, la semaine dernière je vous avais prévenu que le prochain coup vous n’échapperiez pas au mandat de dépôt. Je ne pensais pas alors vous revoir de sitôt. (…). » À l’adresse du juge, « Il ne se prend pas pour le père, mais pour le mâle de la maison. Il empêche la jeune fille d’être avec des enfants de son âge, de jouer au volley. Il n’y a pas une grosse différence avec ce qui se passe dans certains foyers d’Afghanistan ou d’Afrique et le foyer de M. Maono.», affirme-t-elle. « Je réclame trois ans de prison avec un mandat de dépôt et interdiction totale de rentrer en contact avec elle. Aucun permis de visite ne lui sera accordé ».

Pour la défense, si « la relation entre un homme de 33 ans et une jeune fille de 14 ans est ambigüe, il prend soin de Hine puisqu’il se comporte comme son père. (…) Il ne doit pas être jugé comme un concubin, mais comme un père. Je demande la plus grande clémence au regard de la complexité de cette affaire. »

Une plaidoirie qui sera sans effet sur le tribunal puisque que l’homme, compte tenu « de la gravité des faits quant à l’âge de la victime et du parcours de l’accusé », a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis, interdiction de rentrer en contact avec la victime et il a été placé sous mandat de dépôt.

À l’annonce du verdict, Hine n’a pu retenir ses larmes, balbutiant un « je t’aime » adressé à son tane, encadré par les gendarmes, puis elle a quitté la salle d’audience sans adresser un seul regard à ses parents.