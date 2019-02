Deux ans ferme pour le cambrioleur de Miss Tahiti

Un homme de 20 ans a été condamné jeudi pour 14 cambriolages. Parmi les victimes de cette affaire, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti et Miss France, à qui le prévenu avait volé le collier de perles offert par la bijouterie Wan le soir de son élection pour s’acheter de l’Ice.

Un cambrioleur âgé de 20 ans a été condamné jeudi à deux ans de prison ferme pour 14 cambriolages, dont un commis au domicile de Vaimalama Chaves, relate Tahiti Nui Télévision qui a assisté à l’audience devant le tribunal correctionnel de Papeete.

Le cambrioleur avait notamment volé le collier Robert Wan de 99 perles, estimé entre 1,5 et 2 millions de Fcfp, remis à Miss Tahiti lors de son sacre. Déjà condamné à neuf reprises, le voleur a assuré qu’il ignorait avoir cambriolé le domicile de Miss Tahiti, future Miss France. Il avait échangé le collier de perles contre 20 000 Fcfp d’Ice.

Son avocate, Hina Savoye, a souligné sa fragilité psyhologique et ses tentatives de suicide. Le jeune homme a écopé de deux ans de prison ferme et un an avec sursis. Son frère aîné, qui l’a accompagné sur deux cambriolages, a été condamné à un an de prison dont quatre mois avec sursis. Tous les deux ont été incarcérés, selon le compte-rendu de TNTV.