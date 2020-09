Deux baleines en difficulté

La Direction de l’environnement lance un appel au observateurs de l’océan : depuis le 6 septembre deux baleines ont été vues, gênées par des cordages de pêche que les équipes de bénévoles n’ont pas pu retirer entièrement.

Le 6 septembre dernier, la société Moorea Ocean Adventures et l’association Oceania signalaient un juvénile, observé à 300 mètres du récif à la pointe Nord-Ouest de Moorea, avec un « poito » accroché à la nageoire pectorale gauche. Avec l’accord de la Diren, les équipes de l’association et de la société ont pu retirer une partie de l’engin de pêche. Toutefois, une corde verte d’environ un mètre est toujours enroulée autour de la nageoire de l’animal.

Jeudi dernier, un autre signalement faisait état d’une autre baleine en difficulté, entravée par une corde entourant son corps et ses deux nageoires pectorales. Malgré les efforts déployés par l’équipe de la Diren, aidée par la brigade de gendarmerie nautique et des apnéistes volontaires, l’animal n’a pas pu être libéré de ses cordages. Il a été aperçu une dernière fois en fin de journée, prenant la direction de Tetiaroa.

Samedi, le même animal a été revu au large de la pointe Vénus. La Diren, le club de plongée Scuba Tek et l’association Mao Mana Foundation ont tenté, sans succès, de venir en aide à cette baleine. Elle a été aperçue prenant la direction de la Presqu’île et les référents du secteur ont été prévenus.

Mis en place en 2017 et composé de référents bénévoles et agréés par la Direction de l’environnement, le Réseau local d’échouage (RLE) de Polynésie française permet de recenser et d’intervenir rapidement, en étroite collaboration avec les autorités municipales, en cas d’échouage d’une espèce marine protégée.

Si vous apercevez l’un de ces animaux en difficultés, appelez au plus vite le 40 47 66 49.