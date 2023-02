Deux blessés légers dans un accident de la route à Faa’a

Ce vendredi sur la RDO, un 4×4 s’est retourné après avoir cogné un autre véhicule. Les deux occupants du pick-up ont été blessés légèrement et conduits à l’hôpital de Taaone.

L’accident est survenu ce vendredi matin à 5h15 sur la RDO, dans le sens Punaauia-Papeete, entre Puurai et Pāmata’i. Un 4×4 est venu taper l’arrière du véhicule devant lui, avant de se retrouver sur le toit. Le conducteur de 66 ans, originaire de Punaauia, et la passagère de 35 ans du pick-up souffrent de blessures légères. Ils ont été transportés au CHPF pour être pris en charge. Les deux autres personnes de la voiture accidentée s’en sortent indemnes. Selon la gendarmerie, les tests de dépistage pour l’alcool et les stupéfiants se sont révélés négatifs pour l’ensemble des passagers. L’accrochage a occasionné un important ralentissement de la circulation durant plus de deux heures.