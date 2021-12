Deux femmes nommées personnalités de l’année du Pacifique

La Première ministre samoane Fiame Naomi Mata’afa a été désignée Personnalité de l’année par le mensuel Islands Business, ainsi que la Fijdienne Unaisi Vuniwaqa qui dirigeait les forces de police onusiennes de maintien de la paix au Sud Soudan.

« La conduite de Fiame a impressionné durant la longue controverse électorale » et la crise constitutionnelle qu’a traversé Samoa cette année, explique le magazine fidjien.

Ancienne ministre et vice-Première ministre de Sailele Malielegaoi, elle avait créé son propre parti avant les élections législatives d’avril 2021, qu’elle conduit de justesse à la victoire. Sailele Malielegaoi refuse de reconnaître sa défaite et fait fermer les portes du Parlement, au mépris d’un arrêt de la Cour suprême, pour empêcher la prestation se serment de sa rivale. Une cérémonie qui se tiendra dans les jardins du Parlement, mais ce n’est que trois mois après les élections et une nouvelle décision de justice qu’elle devient réellement la première femme chef de gouvernement des Samoa.

Elle partage le titre avec une autre femme, la Fidjienne Unaisi Vuniwaqa, policière et cheffe de la mission des Nations Unies de maintien de la paix au Sud-Soudan avant de prendre sa retraite il y a quelques semaines. Après avoir heurté le « plafond de verre » dans la police fidjienne, elle avait recommencé depuis le bas de l’échelle dans le maintien de la paix au sein des forces de l’ONU. Elle est ainsi saluée pour son humilité et sa détermination.