Deux foyers de dengue détectés à Pirae : des traitements insecticides prévus la semaine prochaine

Le pays est en alerte à la dengue depuis novembre 2023 mais plus récemment deux foyers actifs ont été détectés dans la commune de Pirae à proximité de l’hôpital. Pour prévenir la diffusion de la maladie, le Centre de santé environnementale de la direction de la santé procédera à des traitements insecticides dans la zone allant de la rue Laurent Le Bihan à la rue du Taaone le 22 juillet et le 26 juillet au lever du jour.

La Polynésie française est en alerte dengue depuis novembre 2023 avec plusieurs cas détectés principalement sur les îles de de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, Fakarava et Nuku Hiva. Mais récemment deux foyers actifs ont été détectés à Pirae, à proximité de l’hôpital. Pour tenter de ralentir la diffusion de la maladie, le centre de santé environnemental de la direction de la santé va procéder à des traitements insecticides. Ils auront lieu dans la zone allant de la rue Laurent Le Bihan à la rue du Taaone le lundi 22 juillet et le vendredi 26 juillet au lever du jour, entre 5h30 et 7h30. Les équipes techniques du CSE procéderont également à la recherche et à l’élimination des gîtes larvaires (toute eau stagnante) dans cette zone le mercredi 24 juillet.

La présidence rappelle que les symptômes de la dengue se manifestent au bout de 3 à 14 jours après la piqûre infectante. En cas d’apparition d’une forte fièvre, de maux de tête, de courbatures, de nausées et/ou d’une éruption cutanée, il est recommandé de consulter rapidement un médecin afin d’être dépisté. Il faut également se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi et sur les lieux de travail et enfin se protéger des piqûres notamment par l’application de répulsifs cutanés, insecticides, diffuseurs…