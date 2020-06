Deux frégates chiliennes dans le port de Papeete ce mercredi

Le Capitan Prat (ex HMAS Newcastle – FFG06) et l’Almirante Latorre (ex HMAS Melbourne) sont les deux frégates chiliennes qui ont fait leur entrée au port de Papeete ce mercredi matin, avant de reprendre la mer direction le Chili.

Le 15 avril à Sydney, l’Australie a officiellement transféré au Chili les deux anciennes frégates lance-missiles du type américain FFG 7, qui naviguaient sous pavillon australien depuis 1992. Renommés Almirante Latorre et Capitan Prat, les ex-Melbourne et ex-Newcastle ont bénéficié d’un arrêt technique au chantier de Garden Island, à Sydney, avant d’être convoyées vers le Chili, qui les aurait acquis pour une centaine de millions de dollars australiens, et où ils doivent remplacer deux navires achetés au Pays-Bas en 2004.