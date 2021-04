Deux habitations détruites par le feu à Arue

Deux habitations du quartier Ahititera à Arue ont été détruites par le feu dans la nuit de mardi à mercredi. Personne n’a été blessé, une habitation était vide et le couple de retraités dans l’autre est parvenu à s’échapper à temps.

Deux maisons ont été détruites par le feu dans le quartier de Ahititera à Arue, dans la nuit de mardi à mercredi, ont annoncé nos confrères de Polynésie La 1ère. Les pompiers de Arue ont indiqué avoir reçu la première alerte à 3h20. Le feu s’est déclaré dans une maison inoccupée dont les propriétaires étaient à Moorea et il s’est rapidement propagé à une deuxième, occupée par un couple de retraités. Sur place, les pompiers de Pirae, Mahina et Papeete sont venus prêter main forte à ceux de Arue, les maisons du quartier étant mitoyennes, il fallait à tout prix éviter que le feu se propage aux autres habitations. « Nous avons eu de la chance car il n’y avait aucun vent cette nuit-là », ont indiqué les pompiers de Arue. L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 5h30 et à 7h l’intervention était terminée. EDT a remis en service l’électricité au niveau du quartier et des opérations de déblayage vont désormais être menées pour nettoyer les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie. Le couple de retraités va être relogé dans la famille.