Deux jeunes randonneurs secourus dans la vallée de Mahateaha

Le haut-commissariat a annoncé vendredi dans la soirée qu’un jeune couple de randonneurs s’étaient retrouvés en difficulté dans la vallée de Mahateaha à Hitiaa o te Ra ce vendredi vers 17h30. Ils ont été hélitreuillés et ramenés sains et saufs.

Le sauvetage de deux jeunes randonneurs dans la vallée de Mahateaha dans la commune de Hitiaa o Te Ra s’est déroulé en fin de journée ce vendredi. L’alerte a été donnée à 17h30, un jeune couple se trouvait en difficulté en montagne, au fond de la vallée de Mahateaha.

Les randonneurs se trouvant à plus deux heures de marche, l’hélicoptère Dauphin a été engagé avec des équipes au sol de sapeurs-pompiers et de la police municipale de Hitiaa o te Ra en appui. Les deux randonneurs ont été hélitreuillés et ramenés sains et saufs où ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie.

La direction de la protection civile du haut-commissariat profite de ce sauvetage qui finit bien pour rappeler que toute randonnée en montagne nécessite de prévenir la commune ou un proche de son itinéraire, de vérifier les conditions météorologiques, d’être correctement équipé notamment d’une lampe et de vêtements de rechange, de se munir d’eau et de nourriture et si possible d’une balise de détresse.

Avec communiqué