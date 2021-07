Deux mineurs recherchés après une fugue

La gendarmerie a diffusé ce lundi un appel à témoins pour retrouver deux mineurs de 14 et 16 ans originaires de Faa’a.



Manumea et Kuriri Arai ont quitté leur domicile du quartier Bonnefin, à Faa’a, le 28 juin dernier. Leur famille est depuis sans nouvelle. Manumea, âgé de 14 ans, mesure 1m64, porte les cheveux courts marrons foncés et a les yeux marrons foncés. Son frère Kuriri, de deux ans son aîné, a les cheveux courts noirs et les yeux marrons foncés. Il mesure 1 mètre 72. « Toute personne ayant aperçu ces mineurs ou en mesure d’apporter des renseignements les concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Punaauia au 40 50 76 05 ou le 17″, écrit la gendarmerie dans un communiqué, après autorisation du parquet.