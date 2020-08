Deux mois de prison pour l’escroqueuse

En son absence, une femme était jugée pour escroquerie ce mardi matin au Palais de justice de Papeete. Elle a été condamnée à deux mois de prison ferme.

La femme de 43 ans profitait de sa situation professionnelle, patentée en tant que commerciale dans une entreprise de téléphonie mobile, pour escroquer les gens. Elle possédait un peu d’expérience dans ce domaine vu qu’elle avait été déjà condamnée une première fois pour ce type de faits.

En 2017, l’un de ses clients lui demande d’installer un routeur à son domicile, ce qu’elle promet de faire moyennant la somme de 35 000 Fcfp. Les promesses n’engageant que ceux qui y croient, l’homme a dû faire une croix sur son routeur et sur l’argent versé.

En 2018, elle remet cela mais cette fois en proposant une voiture à un homme qui cherchait un scooter. Lui qui désirait investir 150 000 Fcfp pour un deux-roues se voit soulagé de 200 000 Fcfp pour une voiture. Inutile de préciser que la voiture n’existait pas et que les 200 000 Fcpf ont servi à rembourser des victimes de l’arnaqueuse. Celle-ci se livrant à l’escroquerie dite « cavalerie », qui consiste à arnaquer de nouvelles victimes pour rembourser des victimes antérieures afin de leur donner confiance et de les arnaquer une autre fois en leur prenant des sommes beaucoup plus importantes. Une escroquerie de type pyramidale.

Elle a été condamnée à deux mois de prison ferme.