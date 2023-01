Deux nouveaux cargos pour les Raromata’i

Le Vaitere, un cargo mixte qu’il est possible d’équiper de voiles, doit arriver en Polynésie en 2025. Mais son armateur, Georges Moarii, n’attendra pas jusque là pour se lancer dans la desserte des îles Sous-le-Vent. Il vient d’obtenir la licence d’exploitation du Vaitere 2 qui desservira Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora deux fois par semaine à partir du 2e semestre 2023, après d’importantes transformations.

C’est un nouveau venu dans le fret maritime, mais pas un inconnu : Georges Moarii, fondateur de Ocean Products Tahiti, se diversifie. Et il vient d’obtenir du Pays une licence d’exploitation pour un navire de transport de marchandises qu’il espère mettre en service fin mai 2023. Le Vaitere 2, un cargo palletisé construit en 2001 en Norvège, doit répondre à un besoin des îles Sous-le-Vent : depuis que le Taporo VII a coulé dans le port de Papeete, seuls le Hawaiki Nui, le Taporo 6 et le Vaeara’i, desservent les îles ; le Hava’i du groupe Martin doit lui aussi démarrer sa desserte en mai prochain, à raison de deux rotations par semaine. Le projet de Georges Moarii devrait créer une vingtaine d’emplois.

Mais avant cela, le navire devra subir une importante transformation : un rallongement de 15 mètres pour atteindre une capacité de 2 000 tonnes. Les travaux doivent commencer au premier trimestre de cette année, dans un contexte difficile de saturation des chantiers navals en Europe. La SAS Transport maritime Vaitere (TMV), dont Louis Wane détient 34%, a acheté le navire en septembre dernier, sur fonds propres, pour 328 millions de Fcfp. Travaux et matériels portent le coût total du projet à un peu plus d’un milliard. TMV vise, pour 2024, 25% de parts de ce marché qui avoisine les 155 000 tonnes annuelles.

Enfin, le Vaitere 2 est ainsi nommé parce que TMV a lancé en 2021 le projet du Vaitere, un navire de 90 mètres et d’une capacité de 2 400 tonnes, qui doit arriver en 2025. Il s’agit cette fois d’une construction : d’usage mixte, fret et passagers, le Vaitere pourra être équipé du système de voiles Oceanwings pour assister la propulsion. Ce système avait été présenté en Polynésie lors de l’édition 2019 de Tech4Islands ; il doit équiper cette année le Canopée, qui sera chargé de transporter les fusées Ariane entre la métropole et la Guyane.