Deux offres spéciales d’ATN pour la reprise du trafic commercial

Air Tahiti a annoncé deux « offres spéciale » s’adressant aux étudiants cherchant à rentrer au fenua et aux voyageurs voulant rallier la Polynésie à la métropole « pour retrouver leurs proches ». Des nouveaux tarifs en application à partir de la reprise des vols commerciaux, début juillet, et qui devraient être en ligne dès lundi matin.

« Souligner le rôle que joue Air Tahiti Nui dans le lien vital qui relie la Polynésie à la Métropole ». C’est l’objectif d’ATN, qui s’apprête à proposer deux « offres spéciales » sur sa ligne Paris – Tahiti.

La première, l’offre « Retour au Fenua » est réservée aux « étudiants polynésiens en métropole qui souhaitent revenir à Tahiti pour les vacances », explique ATN sur son site. L’aller simple depuis Paris est vendu à partir 799 Euros TTC, soit environ 95350 francs. La seconde, « l’offre Maeva », est destinée aux voyageurs souhaitant se rendre à Tahiti ou Paris pour retrouver leurs proches. L’aller-retour est commercialisé à partir de 146 829 francs au départ de Papeete et 1274 Euros depuis Paris.

Des tarifs clairement en deçà des normales saisonnières. Et pour cause : Covid oblige, la demande est exceptionnellement basse en juillet et août. Dans la lignée des annonces du gouvernement sur la réouverture progressive du ciel polynésien, ATN a annoncé une première rotation commerciale vers la métropole le 3 juillet via le Canada. Les vols vers Los Angeles devraient reprendre le 20 juillet, d’après Michel Monvoisin. ATN, qui n’a pas communiqué sur le nombre de sièges vendus sous les tarifs promotionnel, promet des précisions à partir de ce lundi 8 juin, date de mise en vente des billets.