Deux portails contre les nuisances à la Punaruu

Une réunion de chantier s’est tenue mercredi matin dans la zone industrielle de la Punaruu. L’accès va devenir limité et interdit à toute personne non habilitée le soir, le week-end et les jours fériés. Le maire de Punaauia a signé un arrêté ce matin validant ces interdictions. Deux portails, un à l’entrée et un autre avant le demi-tour, pour répondre au ras-le-bol général des propriétaires et des industriels face aux nuisances et dégradations subies depuis des mois.

C’est un geste fort qui vient valider des mois de travail. Le maire de Punaauia Simplicio Lissant a signé ce mercredi matin un arrêté de police interdisant « les rassemblements de personnes susceptibles de créer des nuisances sonores ou des troubles à l’ordre public dans la vallée de la Punaruu ». La vallée était régulièrement prise d’assaut par des jeunes souvent mineurs qui commettent des dégradations sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. Les agressions sont courantes depuis des mois et il y a même eu un décès. Les propriétaires terriens et les industriels sont soulagés et saluent cette décision, à l’image de Rexford et Georges.

Deux portails vont être installés avec un poste de vigile renforcé pour sécuriser la zone. Le premier sera installé à l’entrée au niveau de la barrière déjà existante mais insuffisante pour contenir les flux de jeunes mal intentionnés. Un deuxième portail est déjà en train d’être installé au niveau du demi-tour à côté de l’entreprise Tamanu. Il sera impossible aux personnes non habilitées de circuler le soir, les week-ends et les jours fériés dans la zone industrielle. Le tavana de Punaauia, Simplicio Lissant, évoque une « décision responsable » prise en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Il dénonce également un problème d’éducation de la jeunesse qui doit être soutenue.

Le coût total de l’opération est estimé à 5,5 millions Fcfp financés par la commune sous forme de subvention. Les travaux ne devraient pas durer plus d’une semaine.