Deux soirées de contes pour soutenir l’association Tous CAApables

L’association Tous CAApables organise une nuit du conte et des légendes les 19 et 20 août 2022. L’occasion d’échanger autour de l’autisme et des actions menées en faveur de ce handicap.

La première nuit du conte et légendes de l’association Tous CAApables se déroulera vendredi 19 août et samedi 20 août. L’objectif est d’inciter le public à venir découvrir l’association et son fonctionnement, mais aussi d’échanger autour de l’autisme et des actions menées par les institutions polynésiennes en faveur de ce handicap.

Le public sera en position de repos, allongé sur leur peue, avec couverture et coussin, pour une soirée d’écoute de contes et légendes accompagnés d’instruments de musique : une invitation à l’imagination de la narration.

L’événement sera animé par au moins six artistes polynésiens et autres personnalités publiques. Sylvio Cicero (parrain et ambassadeur de l’association), auteur-chanteur-compositeur ; Yepo (et Maud), humoriste-animatrice-comédienne ; Léonore Caneri, conteuse-comédienne professionnelle ; Hildevert Lorsold, dit le Magicien ; Claire Jovet (intervenante lectrice auprès des enfants de l’hôpital CHPF avec l’association Polynélivres ; Sarah Dukan, comédienne de la troupe théâtrale « Le Caméléon ». Tous les conteurs viennent conter bénévolement, en soutien à l’association.

La tenue de l’accueil, de la billetterie et du vestiaire, sera en partie effectuée par des jeunes adultes atteints de troubles autistiques qui souhaitent s’investir dans des actions en faveur de la cause. Ils seront accompagnés par des membres de l’association.