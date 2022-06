Le duo de chanteurs parisiens, qui a déjà conquis le public, doit enflammer la scène de la brasserie Hoa ce vendredi 10 juin, accompagnés du dub électro de Demkaz , de DJ Atomi d’ Aremistic & Birdking. Le lendemain, c’est au Green Pearl de Moorea que Jahneration ira « partager avec le public polynésien ».

Deux soirées pour deux invités d’honneur : Théo et Ogach, les chanteurs de Jahneration. Deux passionnés de reggae et de ragga qui se sont lancés en duo en 2009 à Paris, et qui depuis ont fait leur chemin de festivals en collaborations (Naâman, Alborosie…), jusqu’à l’Olympia il y a quelques mois. Si leur musique fleure bon la Jamaïque, les deux jeunes chanteurs, qui savent s’entourer de musiciens et DJ inspirés, partagent aussi leur culture hip-hop, distillent des sons de pop-rock californien et s’ouvrent sans arrêt à de nouvelles influences. Ils pourraient en trouver au fenua. Car ce vendredi à Tahiti, ils ne seront pas seuls sur scène : Demkaz, Aremistic, DJ Atomi ou Birdking animeront eux aussi la Brasserie. Les deux Parisiens profitent déjà de ces rencontres locales : « on est vraiment honorés de pouvoir venir faire la fête avec les Tahitiens et tous ceux qui seront là pour partager des bonnes vibes avec nous », s’enthousiasme Ogach, de passage mardi à Radio1 :