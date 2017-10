Deux-tiers des professeurs d’écoles en grève au fenua

Le mouvement de grève national dans la fonction publique a été très largement suivi ce mardi en Polynésie française. D’après les chiffres annoncés par le Pays, 65% des enseignants du 1er degré ont suivi le mouvement et 23% des enseignants du 2nd degré.

La direction générale de l’Education et des Enseignements a diffusé mardi matin les chiffres du personnel fonctionnaire d’Etat gréviste dans les établissements scolaires de Polynésie française, à la suite du mouvement de grève national contre les réformes du gouvernement Macron. Un mouvement très bien suivi dans le 1er degré avec 64,81% des professeurs des écoles en grève mardi matin. Dans le second degré en revanche, seuls 23% des enseignants des collèges et lycées étaient grève et 32,67% du personnel global des établissements, si l’on ajoute le personnel non enseignant.