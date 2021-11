Deux V6 pour l’association Mata Hotu

L’association des aveugles et amblyopes de Polynésie a inauguré ce matin deux pirogues V6 à Paofai. La traditionnelle bénédiction a été donnée aux embarcations par le père Christophe avant la mise à l’eau. L’objectif des deux équipes est de participer à la Hawaiki nui va’a.

Ils avaient déjà deux équipes de rameurs, ils ont maintenant leurs propres V6. L’association des malvoyants et amblyopes de Polynésie, Voir ensemble – Mata hotu no Porinetia a inauguré et mis à l’eau deux pirogues au parc Paofai. Diego Tetihia, président de l’association, a tenu à remercier la fédération des aveugles de France qui a financé leur achat. L’objectif est de participer à la course Hawaiki Nui vaa, « pour le plaisir et pour le sport » surtout. Les deux équipes sont composées de personnes malvoyantes ou handicapées mais aussi de personnes valides pour guider l’équipage. C’est père Christophe qui a procédé à la bénédiction de Mata’i no te ra’i atea A et B, avant que les équipes ne les mettent à l’eau et rament sur une centaine de mètres.