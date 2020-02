Deuxième édition prometteuse du festival Te Vevo

Après le succès de la première édition en 2019, le festival Te Vevo revient cette année du 26 février au 15 mars, pour proposer un éclairage sur des sujets de société à travers des films et des spectacles vivants.

« Le festival Te Vevo invite à la compréhension de l’autre » explique d’emblée Guillaume Gay, directeur de la compagnie du Caméléon. L’ambition première de l’événement est de créer une discussion, un débat d’idées autour de trois sujets sociétaux, en présence d’artistes issus de la société polynésienne. Cette année, le festival Te Vevo abordera notamment la problématique de la place de la femme au sein de la société polynésienne, les enjeux liés à l’alimentation et l’appréhension de la différence.

C’est la pièce de théâtre « Girls and Boys », adaptée du texte du dramaturge Dennis Kelly, qui ouvrira le festival, les 27, 28, 29 février et le 1er mars. Originalité : la comédienne Constance Dollé invite quatre personnes du public à prendre place sur scène autour de sa table pour un repas. La femme qu’elle incarne dit tout : sa vie, sa carrière, ses amours, ses déceptions etc. « En sortant du spectacle, on doit s’interroger sur la brutalité des rapports humains, » souligne la comédienne.

Les 5, 6, 7 et 8 mars, la thématique des enjeux liés à l’alimentation sera à l’honneur avec le conte musical « Le Dernier ogre ». Le poète calédonien Paul Wamo Taneisi invite le spectateur à voyager au cœur de la poésie contemporaine calédonienne. « Le spectacle bouscule toutes nos certitudes et nous interroge sur nos choix de société, » explique le directeur de la compagnie.

Enfin, les 12, 13, 14 et le 15 mars, l’événement s’achèvera avec une pièce de théâtre musical intitulée « Une Vie sur mesure ». Le spectacle met en scène un gamin surdoué, un peu naïf, passionné par la batterie, interprété par Cédric Chapuis. Selon Guillaume Gay, « ce spectacle est une preuve que l’humanité existe encore… »

À noter que pour cette seconde édition, les débats organisés après chacune des représentations seront animés par des journalistes.

Les représentations du festival Te Vevo auront lieu du 26 février au 15 mars 2020, au Petit théâtre de la Maison de la culture. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour de Arue, Faa’a, Punaauia et Taravao.