Deuxième soirée du Heiva i Tahiti 2022 : Te Maeva enflamme To’ata

La deuxième soirée du Heiva i Tahiti 2022 a rencontré autant de succès que la première. La soirée a été ouverte par la troupe Fetia Ori Hei en danse en catégorie Hura ava tau puis en milieu de soirée c’est Reo Papara, groupe de chant dirigée par Mike Teissier, qui a présenté sa prestation. Enfin la soirée a été clôturée par la troupe Temaeva, qui a encore une fois rendu hommage à son fondateur Coco Hotahota. Un spectacle marqué par la ferveur du public.

Feti’a Ori Hei – hura ava tau

La deuxième soirée de concours du Heiva i Tahiti débutait avec la troupe Feti’a Ori Hui, née en 2011 mais en sommeil durant 10 ans avant son réveil en novembre 2021, quand le chef de la troupe (et costumier) Edwin Bernardino décide de participer au Heiva I Tahiti 2022 en catégorie Hura Ava Tau, avec pour thème Honu’ura, la tortue sacrée qui prend son ancrage à Raiatea. Cette histoire est l’histoire d’un nom, et d’une terre. Un éponyme nouveau que l’on a attribué à Manotahi, commune jumelle de Manorua, ou Paea. Mano tahi, clan allié des Teva, vit paisiblement. L’arrivée des guerriers Honu sur l’ordre du chef lnoari’i de Ra’iatea vient pertruber la vie de cette chefferie. Les clans des huit Teva sont rapidement mis au courant, et la mort d’un guerrier Honu retrouvé sur la plage de sable noir de Teonuri est annoncée. Un certain Puna est accusé du meurtre, jugé indigne des lois et traditions : les clans alliés refusent leur aide. Puna est pourchassé et retrouvé par les guerriers. Ils lui arrachent les yeux pour les lancer au tir à l’arc dans la vallée de Matate’a, ses deux mâchoires sont jetées dans la passe de Ta’apuna. Enfin ils le brûlent vivant et découpent son corps en douze morceaux qui sont éparpillés aux quatre coins du monde. La sentence se veut exemplaire. Les cieux s’éclaircissent et les clans sont réunifiés de nouveau. Un second souffle, une renaissance par le sacrifice de Puna sont offerts au peuple. L’orchestre de la troupe et le maestro Wilton Itae-Tetaa ont brillé dans leur interprétation musicale et le rythme soutenu de leurs toere.

Reo Papara – tārava tahiti

L’association Papara ‘e mo’e i te ahinavai a été créée en janvier 2015 par une jeune équipe dynamique qui porte dignement le nom des Tamari’i Papara durant ses deux premières années, avant d’en changer pour des raisons tristement administratives, et de devenir Reo Papara. Le groupe est dirigé depuis 2015 par le chef de chœur, l’auteur et compositeur des chants, Mike Teissier qui est, depuis ses débuts, assisté de Ueva Danny et Motahi Nathalie. Cette année, le pupu himene a décidé de mettre en avant la thématique du tapa pour transporter le public avec son tarava tahiti à travers son grand mata’eina’a Papara, en énumérant ses lieux et ses noms importants ayant un attachement avec le Tapa. Le himene ru’au par contre, a conté l’origine de cette étoffe à travers la légende de Hina.

Temaeva – hura tau

On ne peut citer la troupe de danse Temaeva sans évoquer le souvenir de son mythique chef et maître chorégraphe, internationalement connu et reconnu par tous ceux de son pays, le regretté Coco Hotahota. Artiste dans l’âme, homme de culture et de passion, visionnaire dans sa jeunesse mais conservateur à la fin de sa vie en prônant un retour aux fondements mêmes de la danse tahitienne, ses rites, ses pratiques et ses valeurs, pour que la jeunesse puisse s’en emparer et être porteuse de ce patrimoine unique avant d’introduire une vision contemporaine. Temaeva, qui a fêté cette année ses soixante ans, est la troupe de danse en activité la plus ancienne et la plus titrée de Polynésie. Temaeva est portée cette année par une relève assumée ; ceux qui ont accompagné le maître ces dernières décennies, et dont la volonté est d’insuffler un courant audacieux pour le spectacle vivant tahitien et assurer la pérennité de la troupe. Emblématique et très attendu, Temaeva a éclairé la scène de To’ata. Un spectacle marqué par la ferveur du public, où le mariage de la tradition et de la modernité ont enfanté imagination et émerveillement.

Texte et photos : Stéphane Sayeb et Victoire Brotherson-Sayeb