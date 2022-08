DGRH : Un nouveau site internet pour une fonction publique plus attractive

Plus de 15 ans après la publication du premier site officiel de la fonction publique de Polynésie française, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) lance un nouveau site internet afin de découvrir une fonction publique plus accessible et plus attractive. 591 postes sont actuellement à pourvoir.

Moderniser le management des ressources humaines, tel est l’objectif affiché d’Édouard Fritch, lors de la présentation des vœux aux responsables des structures publiques. « L’administration doit se moderniser et l’usager doit être au cœur des préoccupations des agents« . Pour y parvenir, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) lance un nouveau site internet pour permettre aux Polynésiens de découvrir une fonction publique plus accessible et plus attractive, tout en permettant aux agents de l’administration de trouver les informations nécessaires à leur statut et leurs évolutions professionnelles. La DGRH mise avant tout sur un management des ressources humaines moderne et stratégique. Recruter, former, motiver, conseiller, développer les talents, offrir des évolutions de carrières sont les principales missions de ce service.

Recruter des talents

Face aux nombreux défis que représentent les transitions nécessaires au développement de la Polynésie française de demain, la DGRH cherche des talents motivés. 591 postes sont à pourvoir.

En attendant le lancement imminent de son site carrière, le service mise sur l’accessibilité pour toucher le plus grand nombre et recherche des profils qui souhaitent s’investir durablement et

participer au développement du pays.

Faire simple

En parfaite adéquation avec le projet « 𝑨 𝒇𝒂’𝒂’𝒐̄ 𝒉𝒊𝒆 ! 𝑭𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆 » du gouvernement, www.fonction-publique.gov.pf permet aujourd’hui aux internautes d’accéder à l’information, en fonction de leur profil :

• Je m’intéresse à la fonction publique, pour les personnes qui envisagent de faire carrière au service du fenua ;

• Je suis un agent de la fonction publique, pour accompagner les 8 000 agents du Pays dans leur quotidien et répondre à leurs besoins.

Les réseaux sociaux pour un meilleur rayonnement

En parallèle de son nouveau site internet, la DGRH se positionne sur Facebook et Linkedin.

S’abonner aux comptes officiels du service permettra aux Polynésiens, ici ou ailleurs, de suivre l’actualité de la fonction publique locale, de découvrir des témoignages d’agents de l’administration

et de ne manquer aucun concours.

Avec communiqué.