Diplo invité du « Tiki Fest », le premier festival international de musique de Polynésie

Le premier festival international de musique en Polynésie, « Tiki Fest », se tiendra le 30 novembre à Punaauia. Pour cette grande première, un invité de marque : Diplo, l’un des plus grands DJ de la scène internationale.

À l’initiative de Studio 87 « Tiki Fest » rassemblera plusieurs artistes locaux tels que Pepena, Koru, T-Unit, Mr.Olson, Sam et Temae Records. Ces artistes assureront la première partie de Diplo, guest star de ce Tiki Fest, première édition. Récompensé par de nombreux Grammy Awards et deux Electronic Music Awards, Diplo, DJ, producteur, auteur et rappeur américain a collaboré et produit les plus grands noms de l’industrie musicale tels que Madonna, Shakira, Snoop Dogg, Bruno Mars, DJ Snake, etc…

Les organisateurs ont voulu ce festival éco-responsable. Un système de verres consignés sera mis en place et les roulottes/food-trucks présents devront utiliser de la vaisselle en carton ou compostable, respectueuse de l’environnement.

Question sécurité, 40 agents seront présents ainsi qu’un poste de secours. De plus, à la fin du concert des gendarmes seront présents pour assurer le retour des personnes du terrain Bel-Air où se tiendra le festival jusqu’aux plateaux de Outumaoro ou seront stationnés les véhicules.

Pratique : Le Tiki Fest se tiendra au terrain Bel Air de Punaauia le 30 novembre de 14 heures à minuit. Billetterie en place à partir du jeudi 12 septembre à Carrefour Punaauia, Faa’a et Arue, et à Radio 1 Fare Ute, et en ligne sur ticketpacific.pf. Événement interdit aux mineurs.