Disparition à Papenoo : « Aidez-nous à le retrouver »

Porté disparu après s’être fait emporté alors qu’il se baignait en mer EN face à l’école Mamu, un jeune homme de 21 ans est toujours introuvable ce lundi matin. Le dispositif de recherche du JRCC reste actif, mais la famille appelle les habitants et à toutes les personnes possédant un bateau à se mobiliser et les aider.

Depuis dimanche soir, un jeune homme de 21 ans est porté disparu au large de Papenoo. Il aurait été emporté par le courant, alors qu’il se baignait face à l’école Mamu, selon ses proches. Malgré l’important dispositif engagé, avec le déploiement d’hélicoptères et de jet-skis coordonnés par le JRCC, il n’a pas été retrouvé. Des recherches pédestres se poursuivent ce lundi selon la gendarmerie, mais la famille, désemparée, demande désormais à la population de se mobiliser sur l’eau. « Aidez-nous à le retrouver, supplie l’une des tantes du disparu. Je lance un appel aux pêcheurs et toutes les personnes qui ont un bateau. Le 1 % de chance qu’on a de le retrouver s’éloigne de plus en plus. »

