Disparition d’Aloï Pilioko, figure de l’art contemporain du Pacifique

Aloï Pilioko est décédé à l’âge de 85 ans après une vie aussi riche et colorée que ses œuvres. Avec son compagnon Nicolaï Michoutouchkine, le peintre originaire de Wallis et installé au Vanuatu a fait résonner l’art océanien bien au delà du Pacifique.

« Haut en couleurs », « flamboyant, « généreux », « sensible », « atypique »… Les mots employés, ces derniers jours, pour rendre hommage à Aloï Pilioko pourraient tout aussi bien s’appliquer à ses œuvres. Le peintre, décédé dimanche à l’âge de 85 ans, restera une des figures de l’art contemporain océanien. Originaire de Wallis, et travaillant un temps en Nouvelle-Calédonie, il s’était installé dès les années 50 aux Nouvelles-Hébrides, qui deviendront le Vanuatu. Le peintre, qui a partagé sa vie et sa carrière avec l’artiste français Nicolaï Michoutouchkine, enchainera les voyages dans le Pacifique, puisant son inspiration d’île en île et s’attachant à utiliser et détourner les techniques artisanale de Mélanésie ou de Polynésie.

Vannerie, broderie, sculpture, peinture… Aloï et Nicolaï sont aussi de grands collectionneurs d’objets du Pacifique ou d’ailleurs, et n’auront de cesse de les utiliser pour tisser des liens entre la tradition et la modernité, expérimenter de nouvelles formes d’expression. Un travail qui feront d’eux des précurseurs de l’art contemporain de la océanien. À ce titre, le très prolifique duo sera exposé dans le monde entier. « Ce sont des signatures qui sont aujourd’hui très recherchées », explique un spécialiste de l’art à Papeete.

Aloï Pilioko a surtout laissé sa marque à Efate, au Vanuatu. La maison d’Esnaar, au sud de Port-Vila, qu’il partageait avec Nicolaï Michoutouchkine, est une œuvre à part entière, qu’Aloï continuera à faire vivre après la mort de son compagnon en 2010. L’œuvre de l’artiste est aussi à retrouver sur la page facebook de la fondation « Pilioko-Michoutouchkine ». Certaines de ses œuvres sont aussi conservés par le centre Tjibaou, à Nouméa. Pour son directeur artistique, Guillaume Soulard, cité par NC la 1ere, c’est un « artiste essentiel dans la région Pacifique », « important et complètement iconoclaste », qui a disparu. Au Vanuatu, où Aloï était connu pour sa chaleur et sa générosité, ses obsèques ont été l’occasion de nombreux hommages… Et, sans surprise, d’une effusion de couleurs. notamment celles des vêtements que Aloï et Nicolaï avaient créés dès le début des années 80.