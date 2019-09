Le président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang a lui aussi rendu hommage à l’ancien Président de la République Jacques Chirac qui était selon lui « un homme de cœur (…). Jamais un Président de la République n’a eu autant de sentiment et d’attention pour notre chère Polynésie ».

« C’est un deuil national et polynésien », affirme le président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang. Il assure que l’ancien Président de la République Jacques Chirac avait « une affection sincère et réciproque » pour le fenua.

Gaston Tong Sang raconte que les tavana du fenua allaient à Paris, et que Jacques Chirac les recevait souvent dans son bureau de la mairie de Paris.

Il se souvient aussi que lorsque Jacques Chirac s’était rendu en juillet 2003 à Bora Bora, « on a senti que c’est un homme de cœur et ouvert (…) jamais un Président de la République n’a eu autant de sentiment et d’attention pour notre chère Polynésie ».

Chirac et la reprise du nucléaire

Jacques Chirac a été le Président de la République qui a repris les essais nucléaires et « certains ont retenu cette phase noire de son mandat », dit le président de l’assemblée de Polynésie, qui assure cependant qu’ « il n’a pas non plus laissé la Polynésie, comme certains, un peu dans l’attente, dans l’inconnu, dans l’incertain ». Il rappelle que c’est Jacques Chirac qui a mis en place « la dotation de l’après-nucléaire que nous essayons de sanctuariser maintenant. On va y arriver mais difficilement ». Enfin, pour Gaston Tong Sang « De Gaulle et Chirac étaient visionnaires : ils ont dit que le Pacifique va devenir un centre névralgique du monde, et on va le devenir »