Disparition de Jean Pérès, grand serviteur de la Polynésie française

Jean Pérès est décédé ce dimanche en métropole à l’âge de 89 ans. Ce grand serviteur de la Polynésie française, peu connu du grand public a notamment œuvré comme conseiller juridique sous le gouvernement de Gaston Flosse au début des années 2000. Sa mémoire a été unanimement saluée par le président et son gouvernement.

Jean Pérès a exercé entre 1965 et 1973 comme chef du service des finances en Polynésie française. Il revient en 1981 comme conseiller du vice-président du conseil de gouvernement avant d’être nommé, en 1984, secrétaire général du gouvernement, poste qu’il occupe jusqu’en 1999.

De 2000 à 2004, il occupe les fonctions de conseiller juridique du président de la Polynésie française, puis de membre permanent du Haut-conseil entre 2004 et 2010. Il avait reçu plusieurs distinctions de l’ordre de Tahiti Nui et avait notamment été décoré du grade de Commandeur en 1997.

Homme discret et peu connu du grand public, il laisse le souvenir d’un travailleur infatigable au service de la cause publique, doté d’une grande finesse d’esprit. Le président et les membres du gouvernement s’associent à la peine de sa famille et de ses proches.

Avec communiqué