Disparition de Michel Pahuatini, figure de l’aquaculture de bénitiers

Le ministre de la Culture en charge des Ressources marines a communiqué ses condoléances envers la famille et les proches de Michel Pahuatini, décédé la nuit dernière. Résident de Reao, il est qualifié de « pionnier de l’aquaculture de bénitiers et de l’exploitation durable des ressources récifales en Polynésie française ».

Michel Pahuatini, un homme « bon, généreux et bon vivant », est décédé, indique un communiqué de la présidence. Il était un pionnier de la filière aquacole de bénitiers, qui s’est développée à Reao, son île de résidence, en partie grâce à lui qui ne « comptait pas ses efforts pour partager ses connaissances avec les autres aquaculteurs, les autorités, les développeurs et gestionnaires et les scientifiques ».

Sur les réseaux sociaux on trouve des photos de sa contribution au projet interdisciplinaire Gaia, mené par l’Ifremer de Vairao. Il vise à évaluer les différentes manières dont peut évoluer l’aquaculture de bénitiers dans les « atolls semi-fermés tels que Reao et Tatakoto ». Dans ce cadre, Michel a accueilli « l’équipe Gaia » pour participer à trouver des solutions durables pour l’exploitation de la ressource en bénitiers dans son île, et au-delà.

« À sa famille et à ses proches, le ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources Marines, en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, prie d’accepter le témoignage de son soutien et de ses condoléances attristées ».

