Disparition de René Malmezac, homme d’affaires et parrain du cyclisme polynésien

L’entrepreneur et homme d’affaires René Malmezac est décédé la nuit dernière à Punaauia, à près de 90 ans. Il avait notamment fondé le groupe Sat Nui, lancé l’hôtel Manava et participé à l’essor du cyclisme au fenua.

René Malmezac « souhaitait mourir à Tahiti ». Atteint par des problèmes cardio-vasculaires chroniques, l’homme d’affaires, né en Nouvelle-Calédonie et qui y résidait ces derniers temps, avait été rapatrié au fenua il y a deux mois et demi. Il est décédé la nuit dernière, peu après 1 heure du matin, dans sa maison de Punaauia. Natif de Bourail en 1931, il avait épousé une Polynésienne et s’était entendu avec le Calédonien Édouard Pentecôte pour venir fonder une compagnie d’acconage à Papeete. En novembre 1963, il lance donc Sat Nui, première société de manutention à monter des grues sur les quais de Tahiti, et qui est aujourd’hui un acteur majeur du Port autonome et des transports polynésiens. S’il a toujours pris soin de tisser des liens entre le fenua et le Caillou, où il développe aussi ses activités, c’est bien à Tahiti que René Malmezac concentre ses efforts d’entrepreneur. « Il a connu un coup de foudre polynésien » raconte son fils Éric, qui a repris les rênes du groupe familial. Officiellement retiré des affaires depuis une quinzaine d’années, René Malmezac restait toutefois investi dans la vie de ses sociétés, dont notamment l’hôtel Manava qu’il a fondé à Punaauia. Vodafone-PMT, Sodiva, Tahiti Agrégats… D’années en années, il avait pris part à plusieurs sociétés dans des secteurs très diversifiés et était fréquemment consulté par des porteurs de projets. « C’était quelqu’un de méticuleux, toujours à la recherche de la perfection, et ça se savait, reprend son fils. Il était très considéré dans le milieu des affaires ».

La passion du vélo

Investi dans l’action caritative – notamment au sein du Rotary Club de Tahiti avec qui il a lancé l’opération Noël pour tous dans les années 70 – René Malmezac est aussi le « parrain » du cyclisme polynésien. La petite reine était une passion de longue date pour celui qui avait obtenu plusieurs victoires en compétition sur les routes et pistes de Nouvelle-Calédonie. Président puis président d’honneur de la Fédération tahitienne de cyclisme, il sera plus tard pionnier de plusieurs événements au fenua – dont les « Six jours de Papeete » au vélodrome de la Fautaua et le tour de Polynésie, devenu plus tard Tour Tahiti Nui – et fera venir à de nombreuses reprises des champions nationaux et internationaux à Tahiti. La course qui ouvre normalement la saison de cyclisme à Tahiti porte d’ailleurs son nom : la Cyclo Malmezac, dont la dernière édition en date a eu lieu en mars.

René Malmezac était père de 4 enfants, dont trois sont en vie. Une veillée est organisée aujourd’hui dans sa résidence du Lotus de Punaauia, une messe sera dite à 14 heures à l’église Saint-Etienne avant l’enterrement en fin d’après-midi au cimetière de l’Uranie.