Disparition du notaire Me Bernard Bruggmann

L’ancien président de la chambre des notaires de Polynésie française, Me Bernard Bruggmann, est décédé des suites d’une longue maladie. Il sera inhumé lundi prochain à Taravao.

Illustre notaire de Papeete, Me Bernard Bruggmann est décédé à 74 ans des suites d’une longue maladie. Membre historique et membre du bureau de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie française, Bernard Bruggmann a longtemps assumé les fonctions de président de la chambre des notaires de Polynésie française. Décrit comme un « homme de culture et ardent défenseur des entreprises » par la CPME, mais aussi comme un « homme d’une grande expérience aux capacités exceptionnelles », Me Bruggmann sera inhumé au cimetière de Taravao le 11 décembre à 13h30. Une messe sera célébrée le matin même à 9 heures à la cathédrale de Papeete.