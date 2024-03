Division de la SNC Aremiti sur fond de conflit père-fils

Aremiti sera scindée en deux ce lundi 18 mars, suite aux différences de vues entre le fondateurs Eugène Degage et son épouse, et leur fils Tuanua. Celui-ci conservera la gestion du Aremiti Ferry 2 et s’apprête à réunir les autres sociétés qu’il a créées sous un nouveau nom, dès la semaine prochaine.

La SNC Aremiti – vouée à la desserte entre Tahiti et Moorea avec les Aremiti 5, Aremiti 6 et le Aremiti Ferry 2 – se divise. À partir de lundi 18 mars, Tuanua Degage, qui assure la gestion des trois navires depuis plus de 10 ans, ne conservera que la gérance du ferry, dont il détient les deux-tiers et qui sera renommé.

La tension est vive : Tahiti Infos assure que c’est le père qui a repris la gérance des Aremiti 5 et 6, tandis qu’un communiqué du Groupe Degage affirme que « Tuanua Degage et ses équipes ont décidé de rendre la gérance des navires Aremiti 5 et 6 à leurs fondateurs. Cet événement intervient suite à une différence de vision entrepreneuriale et managériale. » Dans les colonnes de nos confrères, Eugène Degage reproche notamment à son fils d’avoir accordé « des gros salaires et des primes » alors que la société « va mal ». Il voudrait voir l’Aremiti 5, un temps dédié à la desserte des Raromatai avant l’arrivée du Apetahi Express, remis sur la ligne de Moorea pour transporter davantage de véhicules, et maintenir une meilleure continuité lorsque l’un des deux autres navires est à l’arrêt. Une proposition qui aurait été écartée par Tuanua Degage, qui avait engagé des discussions pour vendre l’Aremiti 5, ce à quoi ses parents se refusaient.

« L’accord » entre père et fils « permet à chacune des parties d’exploiter ses navires librement. » « L’ensemble des sociétés que Tuanua a créées seront prochainement réunies sous un nouveau nom de groupe », précise le communiqué émanant du groupe qu’il contrôle encore, sous sa forme actuelle, pour trois jours. « Bien que cette évolution soit soudaine, nous sommes sereins et enthousiastes de poursuivre la mission que nous avons depuis 2018 : relier nos horizons avec passions », conclut-il.

Des billetteries et des guichets séparés

Sur le plan pratique, le communiqué précise que les billets achetés avant le 18 mars seront utilisables sur l’Aremiti 6 et l’Aremiti Ferry 2 jusqu’à leur date d’expiration. Ensuite, les billets achetés pour l’un des navires ne seront plus valables que sur ce seul navire. Le site www.aremiti.pf ne vendra plus que des billets pour l’Aremiti Ferry 2. Les guichets de Papeete et Moorea seront prochainement séparés pour éviter toute confusion entre les deux compagnies.