Dix jeunes Kanaks et Tavini au Parlement européen

Des jeunes de l’Association Jeunesse Kanaky Monde et du Tavini huiraatira ont rencontré le député européen, Younous Omarjee, au Parlement européen. L’occasion pour eux de parler du référendum de 2018 en Nouvelle Calédonie mais aussi de projets de développement pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

Huit jeunes de l’Association Jeunesse Kanaky Monde (AJKM) et deux du Tavini huiraatira ont rencontré cette semaine le député européen, Younous Omarjee. Une invitation lancée il y a deux ans à l’AJKM lors du congrès du FLNKS en Nouvelle Calédonie par le député. La Calédonie étant divisée en huit aires coutumières, l’AJKM a donc décidé d’offrir deux billets à deux jeunes du Tavini, parmi lesquels la secrétaire déléguée en charge de la jeunesse Ella Tokoragi et Leila Tama des Iles Sous-le vent. L’occasion pour ces jeunes de tisser des liens mais aussi d’échanger sur le référendum de la Nouvelle Calédonie attendu pour l’an prochain et sur la réinscription du fenua à l’ONU.

Les dix jeunes ont signé en décembre 2016 une déclaration commune, dans laquelle il est question de continuer à entretenir les relations établies entre le leader du FLNKS Jean-Marie Tjibaou et le leader du Tavini Oscar Temaru.

Une réunion à Paris est prévue samedi à l’attention des étudiants ou enfants du Pays. Il sera question de l’enjeu de 2018 avec le référendum et l’inscription automatique des Kanaks ou encore du projet de société du FLNKS et de la présentation du cahier économique : « Notre indépendance est viable ».